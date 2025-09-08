Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Grosseto
8 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
La gara ’antipasto’ del Palio. Il ’Memorial Pioli’ lo prende Mereu. Premiato anche il miglior cavallo

Oggi la giornata clou. Alle 8 le monte definitive, poi corteo, gli sbandieratori e alle 18 la sfida in piazza

Il momento della premiazione del. fantino Paolo Mereu per la vittoria del ’Memorial Pioli con il cavallo ’Don Rodrigo’

Ieri è stata una giornata intensa per gli amanti delle corse. Due prove del palio, le batterie di selezione del ’Memorial Pioli’ e infine la corsa del Memorial.

Primo classificato nella finale e vincitore del ’Memorial Gastone Pioli’ è stato Don Rodrigo, della scuderia Seazzu, montato da Paolo Mereu e il premio realizzato da Dario Clementi, artista locale.

Ieri è stata anche l’occasione per assegnare il premio miglior cavallo, offerto dall’associazione proprietari e allevatori cavalli da Palio: prima classificata Bonitas della scuderia Ryelandt, secondo classificato Ennalzu, della scuderia Farnetani.

Intanto i quattro cavalli assegnati sabato sera alle quattro contrade (Benito Baio, Benito, Unamore, Veranu) hanno preso confidenza la con la pista di piazza Garibaldi e le monte definitive si vedranno questa mattina alle 8 e mai come quest’anno seguire la prova odierna sarà importante, perché si capirà definitivamente chi saranno i quattro fantini ufficiali del palio.

Oggi, la giornata del Palio, sarà ricca di appuntamenti.

  • Alle 10.45 la prima uscita del corteo storico
  • Alle 12 l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburi a seguire la benedizione dei cavalli
  • Alle 16 l’uscita del corteo storico
  • Alle 18 infine l’ingresso dei quattro barberi in piazza Garibaldi e a quel punto sarà palio.

Le quattro contrade sono pronte a scendere per vincere, la lotta sarà dura i quattro cavalli in piazza promettono una corsa (quattro giri di piazza Garibaldi) carichi di adrenalina.

Nicola Ciuffoletti

