La gara ’antipasto’ del Palio. Il ’Memorial Pioli’ lo prende Mereu. Premiato anche il miglior cavallo

Ieri è stata una giornata intensa per gli amanti delle corse. Due prove del palio, le batterie di selezione del ’Memorial Pioli’ e infine la corsa del Memorial.

Primo classificato nella finale e vincitore del ’Memorial Gastone Pioli’ è stato Don Rodrigo, della scuderia Seazzu, montato da Paolo Mereu e il premio realizzato da Dario Clementi, artista locale.

Ieri è stata anche l’occasione per assegnare il premio miglior cavallo, offerto dall’associazione proprietari e allevatori cavalli da Palio: prima classificata Bonitas della scuderia Ryelandt, secondo classificato Ennalzu, della scuderia Farnetani.

Intanto i quattro cavalli assegnati sabato sera alle quattro contrade (Benito Baio, Benito, Unamore, Veranu) hanno preso confidenza la con la pista di piazza Garibaldi e le monte definitive si vedranno questa mattina alle 8 e mai come quest’anno seguire la prova odierna sarà importante, perché si capirà definitivamente chi saranno i quattro fantini ufficiali del palio.

Oggi, la giornata del Palio, sarà ricca di appuntamenti.

Alle 10.45 la prima uscita del corteo storico

Alle 12 l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburi a seguire la benedizione dei cavalli

Alle 16 l’uscita del corteo storico

Alle 18 infine l’ingresso dei quattro barberi in piazza Garibaldi e a quel punto sarà palio.

Le quattro contrade sono pronte a scendere per vincere, la lotta sarà dura i quattro cavalli in piazza promettono una corsa (quattro giri di piazza Garibaldi) carichi di adrenalina.

Nicola Ciuffoletti