Palio, ecco fantini e cavalli. Tutto pronto per la sfida

di Laura LucenteCASTIGLION FIORENTINOÈ febbre da Palio. Il conto alla rovescia per la gara più attesa dell’anno a Castiglion Fiorentino è ormai iniziato. Ieri mattina nella sala del Consiglio Comunale sono stati annunciati ufficialmente dai capitani dei rioni i fantini e i cavalli che correranno domenica. "Per Porta Fiorentina – conferma il Capitano Simone Divulsi – vedremo Dino Pes e Andrea Chessa su Bosea e Vanadio da Clodia; per il Memorial Federico Fabbri che porta la sua Corinne Clar". Mentre "per il Rione Cassero – continua Francesco Baldi, al suo primo Palio nel ruolo di Capitano – ci saranno i fantini Adrian Topalli con Veranu e Elias Mannuci con Tiepolo; per il Memorial monterà Alessio Giannetti con Dimoniu". E infine Porta Romana, che dopo l’infortuno di Valter Pusceddu ha dovuto cambiare coppia. "Quindi insieme a Silvano Mulas c’è Antonio Mula, con Uan King e Abracadabra, mentre per il Fantino del Memorial abbiamo Federico Sanna su King Rio", conferma il Capitano Stefano Meacci. Il fine settimana di festa si è aperto giovedì con le visite veterinarie ai cavalli "che sono risultati tutti idonei" come conferma lo stesso Magistrato del Palio, Pierpaolo Mangani, Ieri un altro appuntamento partecipatissimo, quello con la benedizione delle stalle dei tre rioni aperte per l’occasione anche alle visite guidate dei più piccoli, mentre nel pomeriggio c’è stato spazio per le prove a 3 e 6 cavalli. Oggi è la giornata della Prova Generale, banco di prova decisivo per fantini e cavalli prima della corsa. Subito dopo, in Piazzale Garibaldi, si correrà il "Paliotto – Memorial Giuseppe Gentili". La sera, i tre rioni animeranno il centro storico con le tradizionali cene propiziatorie, occasione di condivisione e spirito di appartenenza. A concludere la serata, lo spettacolo pirotecnico in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio. La lunga maratona di domenica si aprirà con un momento solenne alle ore 10 con la Santa Messa nella chiesa del Rivaio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, il centro cittadino sarà attraversato dal corteo storico con circa 500 figuranti. Poi alle ore 19, dopo il colpo di mortaretto, i cavalli faranno il loro ingresso nel tondo di Piazzale Garibaldi per dare il via all’attesa corsa. A fare da madrina per questa edizione è la giornalista Hoara Borselli. Tra le disposizioni adottate per questa edizione c’è quella della possibilità per le famiglie di assistere al Palio con eventuale passeggino, limitatamente alla zona del campo. La capienza della piazza fino a 4000 spettatori, mentre in occasione del Paliotto l’ingresso a pagamento relativo alla gradinata "Valdarnini" e l’ingresso libero, previo ritiro del tagliando, nella tribuna di ferro. Firmata anche l’ordinanza sulla limitazione dell’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.