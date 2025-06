Luci accese sul Palio dei Rioni . Tutte le mosse prima della sfida. Madrina dell’evento Hoara Borselli

Il motore del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino è ufficialmente acceso. L’attesa per l’evento simbolo della città sta per terminare e già si respira aria di festa. Ieri, nella prestigiosa sede di Invimit a Roma, è stato presentato il ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà la comunità castiglionese fino alle 19 di domenica 15 giugno, quando nel tondo di Piazzale Garibaldi prenderà il via l’edizione 2025. Ma non solo. È stato rivelato anche il nome della madrina, la giornalista Hoara Borselli, entusiasta di partecipare a una manifestazione che "fa parte della nostra storia da moltissimi anni e unisce un’intera comunità nel segno di una forte identità. In un’epoca segnata da incertezze, difendere la nostra tradizione è un dovere. Sono onorata di rappresentare questo evento e non vedo l’ora di viverlo in mezzo alla gente". Sono stati annunciati inoltre il mossiere Gennaro Milone, riconfermato dopo l’edizione precedente, il veterinario del Palio, il dottor Ciampoli della clinica "Il Ceppo" di Siena, e, su decisione unanime della Commissione Superiore, la conferma di Pierpaolo Mangani nel ruolo di Magistrato del Palio.

Alla conferenza erano presenti anche il presidente di Invimit Mario Valducci, l’amministratore delegato Stefano Scalera, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e tre i presidenti: Gloria Castellucci per il Terziere di Porta Fiorentina, Michele Falomi per il Rione Cassero e Lucia Casagni per il Rione di Porta Romana. Tutti hanno sottolineato il grande impegno dietro l’organizzazione di un evento tanto sentito. "Un anno di lavoro, un anno di attesa, tanta dedizione unita alla passione che lega Castiglion Fiorentino alla sua tradizione", ha commentato Agnelli.

Le iniziative collaterali prenderanno il via sabato 7 giugno con la Gara dei Musici e degli Sbandieratori in Piazza del Municipio e la presentazione ufficiale del drappo, quest’anno realizzato dall’artista partenopea Lucia Fiore.

Domenica 8 giugno si apre la settimana pre-palio con la messa solenne e l’ingresso del Palio nel Santuario della Madonna delle Grazie del Rivaio. Lunedì 9 si disputa la finale del Torneo di Calcio a 7 tra rioni allo Stadio Faralli. Giovedì 12 si tengono le visite veterinarie presso il centro ippico "L’Amazzone ippoturismo", mentre venerdì 13 si svolgono la benedizione e l’apertura delle stalle per i bambini, seguite nel pomeriggio dalle prove a 3 e 6 cavalli. Sabato 14 giugno sarà invece la volta della Prova Generale e del "Paliotto – Memorial Giuseppe Gentili", seguiti dalle cene propiziatorie e da uno spettacolo pirotecnico in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio. Ed è proprio alla chiesa del Rivaio che prenderà inizio la fatidica domenica del 15 giugno, con la Messa Solenne, seguita nel pomeriggio dal corteggio storico e, alle 19, dalla corsa del Palio in piazzale Garibaldi, con una capienza aumentata a 4000 spettatori. Al fianco del Palio dei Rioni, si schierano, anche quest’anno, numerosi partner che, da sempre, condividono valori e obiettivi con la rievocazione castiglionese.