Sant’Andrea, Montini cambia cavallo

di Sonia FardelliAREZZOCambio di binomio obbligato a Porta Sant’Andrea. Conte Darco di Gazzara, il cavallo con cui lo scorso settembre Saverio Montini ha vinto Giostra, ha avuto un problema fisico che lo costringe ad un periodo di riposo forzato. Saverio Montini dovrà dunque ripiegare su Bianca, una cavalla che sta tuttavia preparando da tempo. "Purtroppo non possiamo fare altrimenti - dice il capitano Andrea Gavagni - il cavallo va tutelato e non vogliamo rischiare. Per fortuna pensiamo sempre a preparare anche altri soggetti da Giostra". Tommaso Marmorini si affiderà invece ancora a Toro Seduto, anche se porterà in Piazza anche una sua nuova cavalla Gonna be a dream.

Grande attesa nell’ambiente giostresco anche per Matteo Vitellozzi, il giovane giostratore aretino, che per la prima volta indosserà la casacca da titolare per Porta del Foro, al fianco dell’ormai collaudato Francesco Rossi. Vitellozzi si affiderà a Lakota, una cavalla sella italiana di sei anni con la quale ha corso la Prova Generale, mentre Rossi tornerà in sella a Penelope, l’haflinger di 15 anni. "Sto cercando di vivere al meglio questo esordio - dice il giovane giostratore di Porta del Foro - Durante l’inverno abbiamo lavorato per limare i dettagli e cercare di farci trovare pronti per la Giostra. Fin da subito mi sono messo a disposizione del quartiere per cercare di migliorare e crescere ancora di più. Indossare il costume da giostratore per me significa molto. Sono nato e cresciuto a Porta del Foro, la mia prima giostra da figurante risale al settembre 2012 ed essere arrivato fin qui mi riempie di gioia". Soddisfatto di come stanno andando gli allenamenti anche il capitano Diego Giusti: "Matteo è al top e come lui tutti gli altri giostratori. Ci presentiamo al massimo, gli altri dovranno dimostrarci di essere più bravi di noi". Porta del Foro farà anche esordire nella Prova Generale Giulio Vedovini, il figlio d’arte dell’ex campione della lizza Enrico ed ora allenatore del quartiere della Chimera, dove sta facendo un grande lavoro di preparazione di cavalli e giostratori.

A contrastarli ci sarà però come sempre Porta Santo Spirito che manda sulla lizza due binomi ormai espertissimi e collaudati. Elia Cicerchia con Olympia e Gianmaria Scortecci con Doc. Una squadra fortissima che sarà rafforzata anche dall’entusiasmo del nuovo e giovane capitano Niccolò Pino. Ancora un po’ di tempo vogliono prendersi anche i cruciferini prima di ufficializzare i binomi da Giostra. I cavalli "storici" e collaudati sono sempre Pinocchio per Lorenzo Vanneschi e Chicca per Gabriele Innocenti.