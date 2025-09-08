Sicurezza in mare ricordando Renè: "Un momento di grande importanza"

Si è svolta a Orbetello la seconda Giornata sulla Sicurezza in Mare, evento toccante e partecipato, in memoria di René Mantovani, il giovane tragicamente scomparso in un incidente in mare, in Feniglia. L’iniziativa, voluta dal Comune lagunare, è ormai un appuntamento fisso, nato con l’intento di mantenere vivo il ricordo di René e, al contempo, promuovere una maggiore consapevolezza dei pericoli legati all’ambiente marino, soprattutto tra i più giovani.

Fondamentale, in questo percorso, è il contributo di Chiara Mantovani, madre di René, che con grande forza e sensibilità si è fatta portavoce di un messaggio di prevenzione e responsabilità. Grande la collaborazione fra Guardia costiera, Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia municipale, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento – e della Misericordia di Albinia che hanno partecipato attivamente con dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (Blsd) e simulazioni di salvataggio in mare.

In evidenza anche la partecipazione dei cani da salvataggio delle associazioni Akun Island H2O e Saucs Costa d’Argento, che hanno mostrato in azione le potenzialità e l’importanza del loro intervento nelle emergenze in acqua. A rendere ancora più significativa la manifestazione, la presenza degli atleti del Gao Brinella, che hanno sottolineato il valore dello sport come veicolo di educazione e prevenzione.

Particolarmente toccante il discorso di Chiara Mantovani. "Abbiamo voluto mettere in luce quel senso di onnipotenza che spesso accompagna i ragazzi, e che li porta a sottovalutare i pericoli. Se anche solo uno di loro oggi uscirà da qui con maggiore consapevolezza, allora avremo già raggiunto un grande risultato".

Ivan Poccia, in rappresentanza del Comune, ha ringraziato tutti i partecipanti, con parole sentite rivolte a Chiara: "Grazie, Chiara, per ciò che stai facendo. Come hai detto tu, ci auguriamo che René, ovunque si trovi, possa vedere quanto questa giornata stia crescendo".