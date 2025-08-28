Avaria all’auto, lui scende per riavviarla e viene travolto travolto dalla sua stessa vettura: è grave

Montemurlo (Prato), 28 agosto 2025 – È tutta da ricostruire la dinamica del terribile incidente avvenuto questa sera intorno alle 20.30 nella zona commerciale di via Livorno a Montemurlo. Un uomo di 55 anni residente a Montemurlo - zona Fornacelle, è rimasto schiacciato dalla sua stessa auto nel tentativo di riavviarla dalla batteria con l'ausilio di cavi.

La sequenza degli avvenimenti ha dell'incredibile e deve essere ricostruita ed accerta con cura. L'uomo, proprietario di una Hyundai Santa Fe, un Suv, era impegnato con dei cavi a far ripartire la batteria dell'auto, quando, non si sa come, l'auto è partita, investendolo in pieno. L'uomo è stato schiacciato da prima contro un palo della segnaletica stradale e poi è finito sotto il veicolo, tanto che per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Le condizioni sono apparse subito molto gravi. Le manovre di rianimazione sono durate a lungo. Per fortuna l'uomo si è ripreso ma ancora non può dirsi fuori pericolo tanto che è in corso il suo trasferimento all'ospedale di Careggi.