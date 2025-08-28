Zenith, partenza col botto. Subito Massa e Lucchese

Massese e Lucchese per iniziare col botto. Sarà una partenza in salita quella della Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Dal calendario, appena pubblicato dal comitato regionale toscano della Figc, il debutto degli amaranto il prossimo 14 settembre sarà a Massa, contro una società di tradizione, che non ha mai nascosto di avere ambizioni importanti nella categoria e che pare abbia costruito un vero e proprio ‘squadrone’ in questa stagione.

Magra consolazione, per i pratesi, sarà il fatto che di sicuro in questa prima giornata nelle fila massesi mancherà il fortissimo esterno destro Mapelli, infortunatosi al menisco in preparazione.

La seconda giornata, poi, metterà gli uomini allenati da Settesoldi di fronte alla quotata Lucchese, ripartita per l’ennesima volta dalle sue ceneri, ma desiderosa di tornare al più presto a calcare ben altri palcoscenici e fra le favorite dei pronostici. La sfida, come tutte quelle casalinghe fino a inizio ottobre, però, non si giocherà al ‘Chiavacci’, inagibile a causa della risemina del manto erboso.

Il primo match che assomiglia davvero ad un derby, pur non essendolo tecnicamente, è quello in programma alla terza giornata, quando i pratesi faranno visita alla Sestese nella vicina Sesto Fiorentino. Un turno fra due squadre che potrebbero essere rivelazioni durante la stagione. Occhio poi al match casalingo con la Larcianese, altra società da non prendere troppo sottogamba.

Riposo previsto per la Zenith Prato all’undicesima giornata (9 novembre all’andata, 1° marzo al ritorno). Da cerchiare sul calendario la sfida casalinga del 7 dicembre contro la corazzata Viareggio (questa sì al ‘Chiavacci’ salvo differenti indicazioni della Questura visto il tifo ospite).

"Sarà una partenza in salita. La cosa più difficile in questo girone sembra individuare le squadre che lotteranno per non retrocedere – commenta il tecnico Simone Settesoldi -. A rendere ancora più impegnativo questo girone ci saranno lunghi periodi con turni infrasettimanali (6 partite previste fra il 12 ottobre e il 2 novembre all’andata e fra il 4 e il 25 gennaio al ritorno, ndr). Conterà molto la forma fisica dei giocatori e gli infortuni eventuali, in assenza di rose lunghissime, saranno determinanti".

Nel girone A di Promozione, invece, esordio casalingo per il neo-promosso Jolo, che si misurerà subito contro una delle società ormai consolidate in categoria, il Lampo Meridien, il 14 settembre. La prima trasferta dei pratesi sarà invece in quel di Montignoso. Poi una terza giornata da brividi al ‘Fantaccini’ contro il quotato Pietrasanta, e poi ancora la sfida esterna a Luco. Per trovare la cosa più simile ad un derby nel raggruppamento i tifosi pratesi dovranno aspettare la 13esima e la 14esima giornata, il 7 e il 14 dicembre all’andata, rispettivamente per la sfida esterna contro il Casalguidi e per il turno casalingo con il Settimello.

L.M.