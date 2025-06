L’Orvietana parte all’attacco. Preso il bomber Klajdi Lusha

PERUGIA Nuovo attaccante in casa Orvietana. Dopo la partenza di Matteo Panattoni (02), destinato a salire fra i Pro dopo la stagione da assoluto protagonista con i suoi 17 gol, il ds Capretti ha definito l’ingaggio di Klajdi Lusha (03), ex Enna, Castellanzese e Fanfulla, nel finale della passata stagione all’Albalonga. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, il puntero albanese è l’uomo sul quale i biancorossi hanno puntato con decisione. "Come ogni stagione – le sue prime parole – le motivazioni sono sempre tante. Sono contento di questa scelta perché so quanto il direttore ci teneva e già da tempo mi aveva espresso il suo interesse. Ho avuto anche il piacere di scambiare due parole con il mister. Anche lui mi ha parlato molto bene della società e del gruppo che troverò. Spero di far bene e aiutare la squadra con quanti più gol possibili".

Sempre in serie D, si muove anche il Sansepolcro al ritmo di un acquisto al giorno. Il ds Monni ha definito l’arrivo, in difesa, dell’ex Trestina Gabriele Fumanti (98) che torna a giocare in Umbria dopo le ultime esperienze al Flaminia e alla Sangiovannese. Per quanto riguarda il Trestina, innesto importante nel settore giovanile. Sarà infatti Federico Picchi a guidare i Giovanissimi regionali. Il tecnico torna a guidare una formazione giovanile dopo le ultime due esperienze da vice allenatore in prima squadra, culminate con due vittorie di campionati, a Sansepolcro, in Eccellenza.

Sul fronte Cannara ore decisive per la conferma di Gianpiero Ortolani. C’è un’intesa di massima fra il club e il tecnico e nelle prossime ore è attesa l’ufficialità della permanenza del tecnico che nelle ultime due stagioni ha riportato i rossoblù dalla promozione alla serie D.