Progetto Rampe, ci siamo. Entro due mesi il via libera

Entro due mesi via libera al progetto definitivo delle Rampe di Ponte San Giovanni, ovvero il raddoppio del collegamento dalla E45 al Raccordo Perugia-Bettolle, sia in entrata che in uscita. L’assessore Francesco Zuccherini, nel rispondere a un’interrogazione in Consiglio comunale di Paolo Befani (Ponte San Giovanni), ha detto che il tema sollevato è molto importante per la città.

"L’investimento che Anas porterà avanti per la modifica delle rampe, infatti, potrà migliorare la situazione. Proprio nei giorni scorsi, peraltro, è arrivata la convocazione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, che si svolgerà in modalità semplificata e asincrona e si concluderà (in caso di pareri positivi, anche con condizioni) il 25 agosto. In collaborazione con l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, quindi, è stato dato mandato agli uffici di fare una prima valutazione tecnica del progetto – ha aggiunto Zuccherini – e ci sarà una riunione tra tutte le aree interessate del Comune, dall’urbanistica alle aree verdi alla mobilità, per individuare con esattezza le questioni da sollevare in conferenza di servizi".

Zuccherini ha espresso piena condivisione rispetto ai temi posti da Befani (impegno a chiedere barriere fonoassorbenti dove servono; uscite all’altezza di via Adriatica e strada di collegamento interna). La conferenza di servizi, secondo l’assessore, "dovrà essere l’occasione per sollevare con Anas tutte le questioni (inclusa la situazione complessa o pericolosa di determinate uscite e svincoli) con l’obiettivo di contribuire a migliorare una zona densamente abitata, ricca di imprese e crocevia fondamentale per la città".