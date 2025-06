Ecco la rassegna di teatro amatoriale

La sesta edizione della “Rassegna di arte teatrale“ si svolgerà al teatro Talia dal prossimo mese di ottobre. Lo ha annunciato Stefano Galiotto, presidente dell’associazione “Note di Teatro“, che organizza l’iniziativa con la collaborazione ed il patrocinio del Comune, del Polo museale, della Uilt (Unione italiana libero teatro) e con media partner Radio Tadino. Alla presentazione ha preso parte anche l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi: ha detto che "il teatro amatoriale è un’esperienza che unisce e fa bene al territorio" e ha definito la rassegna "un bel momento di crescita e partecipazione per la nostra comunità", tanto che il Comune ha patrocinato e dato un contributo economico di sostegno. Stefano Galiotto, grande anima dell’iniziativa, ha ricordato con soddisfazione che partecipano 6 compagnie, non solo umbre, che contribuiscono a rendere la rassegna teatrale "sempre di assoluto livello e qualità, nonostante le compagnie siano amatoriali". Il cartellone: l’11 ottobre la compagnia Le Pecore Nere (Amelia) presenta "Lettere (Federica Santoro 1)"; il 18 la Improvvisata compagnia (Latina): Il Padre della Sposa (Caroline Francle; il 25 Le Voci di dentro (Assisi): Le bugie con le gambe lunghe (Eduardo de Filippo); l’8 novembre gli Amici del Teatro di Colombella (Perugia): Eleonora Mombel (Alessandro Vinti); il 15 Solve Coagula (Bologna): La Prova di Dio; il 29 Note di Teatro (Gualdo Tadino): Qui sotto il cielo di Roma. L’abbonamento per i 6 spettacoli costerà 40 euro; per 3 spettacoli 25 euro; a 10 euro il biglietto per il singolo spettacolo.

A.C.