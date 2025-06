Stasera lo spettacolo “Cirano”. Domani “E’ solo un monologo”

Ultimi appuntamenti della rassegna ’Aspettando Teatrika’, organizzata dalla Compagnia degli Evasi in attesa della XVIII edizione del Festival teatrale nazionale a concorso in programma dal 27 giugno al 5 luglio. Protagonisti di “Aspettando Teatrika” sono gli allievi che hanno seguito i corsi di recitazione teatrale amatoriale. Ultimi due spettacoli oggi e domani, alle 21.30, nell’arena teatro dell’area verde del centro sociale di Colombiera, in via Carbonara (ingresso gratuito, senza prenotazione).

Stasera “Cirano” di Edmond Rostand, con gli allievi diretti da Marco Balma: "Il personaggio di Cirano mi ha sempre attirato – racconta – perché incarna una serie di qualità come la sincerità, la rettitudine, la verità, l’onore, quello vero, non quello che conosciamo ormai solo come parola abusata nelle fiction sulla mafia, che sembrano concetti perduti nelle pieghe dei social che le hanno ormai seppellite". Protagonisti Francesca Bernardi, Fiorella Cavallini, Stefano De Angelis, Sara Ferrari, Anna Grignolio, Rosa Anna Ianni, Federico Marconi, Rosalia Parenti, Laura Rossi, con la partecipazione di Nicoletta Croxatto e Balma stesso. Chiusura domani con “E’ solo un monologo” liberamente tratto dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” con la regia di Simone Tonelli e gli allievi Alessandro Amati, Alice Bellando, Angela Taranto, Annalisa Grammatica, Camilla Benincasa, Cristiana Tivegna, Eleonora Zilioli, Fabio Pasquali, Gabriele Ermacora, Giorgio Monfroni, Laura Cappagli, Laura Paganini, Luca Mastrosimone, Marta Rovinalti, Matteo Barreca, Massimo Marasco, Miriam Sciacchitano, Miriam Paleari, Morena Miglionico, Nicholas Pesci, Riccardo Tramontano, Silvana Zeppetella, Simona Biagi, Simona Panattoni, Stefania Marnio.