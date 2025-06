L’estate per la terza età. Al mare grazie al Comune

Oltre cinquanta signore residenti a Santo Stefano Magra e socie Auser potranno andare al mare per quattro settimane, a Fiumaretta, grazie al progetto sostenuto dall’amministrazione comunale “Estate terza età”. Il comune santostefanese, infatti, ha di nuovo impegnato risorse di bilancio per questa attività, ormai consolidata da cinque anni, diventata un ’must’ dell’estate. E’, infatti, molto apprezzata dalle fruitrici e dai loro familiari che vedono le ’nonne’ libere di andare al mare, in compagnia e a prezzi accessibili grazie alla convenzione sottoscritta dall’ente locale con il Bagno Tropicana.

Le signore, infatti, hanno a disposizione un pullman che per loro è a costo zero, che le recupera a casa e le riaccompagna finita la mattinata di sole e onde. In spiaggia, possono godere dei servizi con tutti gli sconti previsti dalla convenzione. "Noi andremo avanti nel proporre questo momento di aggregazione e svago per la fascia senior dei nostri concittadini – ha commentato l’assessore comunale Paolo Ruffini –. Vederle soddisfatte e felici non ha prezzo". Alle signore, al bagno Tropicana sono riservati ombrelloni e sdraio, possono passeggiare, fare il bagno, rilassarsi e chiacchierare in compagnia. Per il Comune la spesa si aggira sui settemila euro totali ma la soddisfazione di offrire un tale servizio a donne che se ne mostrano entusiaste ha un enorme valore.

Cristina Guala