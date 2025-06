In memoria di Barbara. Largo ai giovani talenti

Un memorial intitolato a Barbara Della Rosa. A organizzarlo è l’associazione "Vivere Fiumaretta" per ricordare una socia e cara amica scomparsa lo scorso dicembre. La formula scelta è quella del concorso per giovani talenti, con evento conclusivo il 10 agosto alle 21 in piazza Pertini a Fiumaretta. "Barbara era allegra, vivace e molto attiva - ricorda il presidente dell’associazione Maurizio Castagna -. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto. Si dedicava con entusiasmo a molte iniziative, faceva parte del nostro coro e amava il teatro e la danza. Questo concorso è il modo migliore per ricordarla. Le sarebbe certamente piaciuto".

Sono due infatti le sezioni del concorso, come erano due le principali passioni di Barbara: il canto e il ballo. L’iscrizione è aperta a tutti, cantanti singoli o gruppi e ballerini. L’unico limite è l’età che non deve essere inferiore a sei anni. Per iscriversi, i candidati devono compilare e firmare il regolamento e riconsegnarlo entro la mezzanotte di martedì 15 luglio con mail all’indirizzo [email protected] o con messaggio whatsapp al 349.2417440. Per i concorrenti minorenni, il modulo deve essere compilato e firmato da entrambi i genitori o tutori. Si può trovare nei negozi di Fiumaretta o scaricare dal gruppo facebook ’Vivere Fiumaretta’. Insieme al regolamento i candidati devono inviare anche una registrazione cantata o un video dell’esibizione di ballo.

Scaduto il termine, gli organizzatori selezioneranno i venti finalisti, dieci per il canto e dieci per il ballo. Gli ammessi riceveranno comunicazione tramite e-mail o messaggio whatsapp in cui verrà loro richiesto di inviare la base musicale scelta per l’esibizione in formato mp3. La sera della competizione, infine, dovranno sottoscrivere la tessera annuale dell’associazione Vivere Fiumaretta versando la quota di cinque euro. La serata del 10 agosto vedrà l’esibizione dei venti finalisti. Ad esaminarli sarà una giuria formata da componenti scelti dall’associazione Vivere Fiumaretta. "L’elenco è in definizione - spiega Castagna - ma di certo ci saranno il musicista Marco Scarpellini, marito di Barbara e bassista nel nostro coro, due insegnanti di canto e ballo, alcuni componenti del nostro coro". Al termine delle esibizioni la giuria si riunirà per stilare la classifica finale. I due vincitori riceveranno una targa e un pacco di prodotti alimentari offerti dai negozianti di Fiumaretta. Info al 349 2417440.

Alina Lombardo