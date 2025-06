Tutto pronto per la notte bianca di inizio estate

La città darà il benvenuto all’estate con la seconda notte bianca, in programma venerdì nel centro storico, con musica e locali aperti fino a tarda notte. L’iniziativa è inserita nel calendario delle manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale e prevede animazione con dj set e musica live, lungo un itinerario musicale per tutti i gusti che interesserà le vie della Pace, Gori, Bonaparte, dei Fondachi e Mascardi oltre alle piazze Garibaldi, Calandrini, Matteotti e Vittorio Veneto. In quest’ottica l’amministrazione ha concesso, a titolo gratuito, il suolo pubblico alle attività aderenti, oltre a autorizzare in deroga il limite orario per la musica fino alle 2 di notte.

Parteciperanno all’iniziativa una decina di bar del centro dove si potranno consumare cocktail a tema e ascoltare buona musica con proposte diversificate che vanno dalla musica anni ‘80 all’Hip-Hop e non solo. Nel viale Della Pace troveranno spazio il mercatino degli hobbisti e i laboratori per bambini. I negozi osserveranno l’apertura serale straordinaria fino alle ore 23.

"Dopo il successo della nuova notte bianca di Primavera vogliamo replicare con una serata che saluta l’arrivo dell’estate – dichiara l’assessore al commercio Luca Ponzanelli – . E’ la seconda delle quattro serate programmate come novità del 2025. Siamo convinti di offrire al pubblico un altro bel appuntamento di divertimento nel nostro centro storico che da marzo ospita iniziative sempre molto apprezzate. Sarà una serata da non perdere piena di musica, divertimento e shopping. Vi aspettiamo numerosi!".

I bar che aderiscono all’iniziativa sono Caffé Garibaldi, Caffé del Teatro, Fermento, Gran Caffè, I Fondachi, Kiosko Central Parck, Le piccole Delizie, Piazza Calandrini, Taffy’S e Nob. Per l’occasione la mostra dedicata a Giorgio De Chirico in corso alla Fortezza Firmafede rimarrà aperta con orario straordinario fino alle ore 22.