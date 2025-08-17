Bimba di 7 anni rischia di annegare, salvata dall’intervento di un’infermiera

Ameglia (La Spezia), 17 agosto 2025 – La paura è stata tanta ma il caso ha voluto che l’angelo protettore dei bambini, vestito da infermiera, fosse nei paraggi ed ha evitato il peggio. Quando il papà è riuscito a afferrare i tre bambini improvvisamente andati a fondo riportandoli sulla riva, la donna si è resa conto della condizioni critiche della bimba ed è immediatamente intervenuta praticandole un massaggio toracico che le ha consentito di espellere l’acqua ingerita e riprendere a respirare. Tanta paura l’altro pomeriggio nel tratto lungofiume di Fiumaretta, località turistica nel Comune di Ameglia. Sulla spiaggetta dove il fiume Magra incontra il mare si è sistemata una famigliola di Modena arrivata per trascorrere qualche giorno di vacanza. Intorno alle 13 i tre fratellini, due femmine e un maschio rispettivamente di 10, 7 e 5 anni si sono lanciati in acqua insieme al padre. La particolare conformazione della zona è ingannevole e alterna tratti di fondale molto basso a improvvise buche. La bimba di 7 anni che stava camminando sul tratto di fondale molto basso è improvvisamente sprofondata e con lei anche i fratellini. Il padre si è prodigato nel recupero, aiutato anche dalla mamma dei ragazzini che in quel momento era sulla riva, e altri bagnanti riportando i figli sulla spiaggetta. Le grida di aiuto sono state ascoltate da una infermiera presente nella zona che si è precipitata praticando la manovra salvavita. Sono stati chiamati i soccorsi della Croce Rossa e del 118 che ha disposto il ricovero all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. La bimba di sette anni, che è rimasta più a lungo sott’acqua, è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze mentre i fratellini sono stati visitati all’ospedale spezzino.

Tutti hanno ingerito acqua e pur rimanendo sempre lucidi e con parametri vitali non preoccupanti sono stati sottoposti a ulteriori controlli. La bambina di 7 anni è stata ricoverata in via precauzionale nel reparto di osservazione breve dell’ospedale di Firenze ma le sue condizioni sono buone. Insomma un Ferragosto decisamente movimentato per la famiglia emiliana per fortuna concluso soltanto con tanta paura.