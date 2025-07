Attirati dalla corrente molto forte, tre turisti tedeschi salvati in mare

Carrara, 24 luglio 2025 – Sono stati trascinati al largo dalla furia della corrente. Poteva essere una vera tragedia se non fossero intervenuti quattro bagnini, veri e propri angeli della sicurezza. Grazie alla maestria di Nicola Gangarossa, trent’anni di esperienza, insieme ad Alessandro Barattini, altro esperto di mare (entrambi della cooperativa ’Mare sicuro’) con i giovani Stefano Giunta (’Terra mare’) del bagno Lydia e Samuel Pernoj (anche lui di ’Mare sicuro’) del bagno Italia sono riusciti a strappare dalla furia della corrente tre giovani turisti tedeschi, che si erano allontanati dalla riva e, a causa delle onde forti, non riuscivano a tornare a riva.

Racconta quanto accaduto in spiaggia martedì sera lo stesso bagnino Gangarossa: “I tre ragazzi tedeschi erano entrati dentro un canalone di corrente, non riuscivano a uscire. Io avevo staccato, ero fuori servizio, ma quando ho visto la scena mi sono precipitato ad aiutare i colleghi”. Con Gangarossa della spiaggia libera, che in passato ha fatto altri salvataggi spettacolari, si è aggiunto il collega Barattini: “Ci siamo precipitati immediatamente ad aiutare i tedeschi. Due di loro siamo riusciti a portarli nella secca, uno di loro invece no, si era allontanato di circa un centinaio di metri. A quel punto sono intervenuti i nostri due colleghi Pernoj e Giunta, che successivamente sono riusciti a raggiungere il terzo giovane per trarlo in salvo. Una situazione veramente complessa che fortunatamente siamo riusciti a risolvere”. Dopo tanta paura, i tre ragazzi, in vacanza sul nostro litorale, sono riusciti a tornare a riva e hanno ringraziato i loro salvatori.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma Gangarossa ci tiene a dare qualche consiglio a chi si rilassa in spiaggia: “Bisogna sempre ascoltare i bagnini, capire che noi siamo qui per la sicurezza di tutti e non perché vogliamo dare fastidio a qualcuno. L’altro giorno – Gangarossa entra nello specifico – il mare era particolarmente mosso, bisognava prestare la massima attenzione. Soprattutto quando c’è la bandiera rossa i bagnanti dovrebbero capire e seguire i consigli del bagnino che è un professionista e sa come muoversi e cosa non fare assolutamente. Se ci ascoltate potrete fare il bagno in tutta serenità”.