Progetto per piazza Garibaldi: "L’area sarà più sicura e fruibile grazie ai nuovi parcheggi"

"Non c’è nulla di contraddittorio o di pericoloso nella realizzazione di un parcheggio di servizio al centro storico che renderà maggiormente pedonale piazza Garibaldi". Così Paola Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra, replica alle critiche mosse dal segretario provinciale del Pci, Enrico Pieraccini, che aveva evidenziato possibili problemi legate di viabilità e sicurezza a causa dell’intervento che porterà a raggruppare i 18 parcheggi esistenti concentrandoli su un unico lato della piazza, lungo la Cisa. "A essere pericolosa è piuttosto la situazione attuale – spiega Sisti – dove in tanti posteggiano abusivamente lungo la Cisa, anche intralciando la fermata dell’autobus. Oggi questo spazio più che a una piazza somiglia a un’isola pedonale poco sicura per coloro che la frequentano, se non a una rotatoria, dato che le automobili entrano ed escono in cerca di parcheggio rendendo la piazza uno spazio poco fruibile e rischioso".

La realizzazione del nuovo parcheggio, i cui lavori inizieranno il 28 luglio con conclusione prevista entro il 2026, rientra nel più ampio progetto volto a riqualificare interamente piazza Garibaldi, "rendendola più fruibile e sicura. Questo intervento non solo cambierà volto al centro storico – prosegue Sisti – dato che la piazza ne rappresenta il biglietto da visita, ma migliorerà anche la qualità di vita dei residenti, che saranno più liberi di raggiungere la piazza e di muoversi in sicurezza senza preoccuparsi di attraversare strade trafficate". Di più. A detta della prima cittadina "valorizzando la piazza e concentrando i parcheggi in un’unica soluzione chiara e lungo strada, le attività commerciali che su di essa affacciano non potranno che giovarne". La realizzazione del parcheggio rappresenta un ulteriore tassello, dopo i lavori di palazzo Comunale e l’acquisto dell’asilo delle suore, per la rigenerazione di tutto il territorio comunale, abitato da tante giovani coppie e bambini e sempre più vivo e meritevole di soluzioni che migliorino la vita di tutti. La sindaca, lanciando una stoccata all’opposizione, conclude: "Per la prima volta nella storia amministrativa del nostro comune c’è una visione di territorio. Confiderei in un’opposizione se non concorde, almeno propositiva. Proporre alternative valide e non fermarsi alle critiche per il gusto di farle, sarebbe già un primo passo".

Elena Sacchelli