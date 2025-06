Santo Stefano Magra: 2 auto si ribaltano in via Cisa Vecchia, scattano i controlli

Santo Stefano Magra (La Spezia), 17 giugno 2025 – Ben due auto, nell'arco di poco tempo, sono uscite di strada in via Cisa Vecchia. Per questo il Comando della polizia locale di Santo Stefano Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni, ha predisposto una serie di servizi di polizia stradale in quel tratto, utilizzata spesso per evitare il traffico sulla Statale 62 della Cisa.

In particolare i servizi degli agenti della polizia locale, con cadenza settimanale e a vari orari, sono mirati proprio all’accertamento di eventuali violazioni per eccessiva velocità e per transito in assenza del permesso Ztl.

In pochi giorni sono già una dozzina i trasgressori verbalizzati anche con violazioni che comportano la perdita di 5 punti per velocità eccessiva. Così, nel merito, l’assessore alla Sicurezza Jacopo Alberghi: “Lo scopo del Comune non è assolutamente quello di fare cassa, l'intervento sanzionatorio è stato pensato e applicato secondo buon senso; l'attivazione di controlli regolari nella zona di via Cisa Vecchia è oggi essenziale per la sicurezza di residenti e pedoni. È una zona di pieno centro abitato e troppo spesso assistiamo a condotte non rispettose della sicurezza stradale, con due sinistri a dinamica maggiore, fortunatamente senza feriti, dovuti ad eccessiva velocità nel tratto di rettilineo. Speriamo che questo presidio, appena attivato, possa disincentivare l'abuso della via Cisa Vecchia che, ricordiamo, è Ztl e non un bypass della Ss62, e tutelare maggiormente i residenti. Ringrazio per questo nostro Comando impegnato nei controlli”.