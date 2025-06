Ben undici primi premi. Applausi ai giovani talenti

Prestazioni da medaglia d’oro gli studenti di pianoforte e musica da camera dell’Accademia arti musicali di Sarzana, in evidenza al concorso internazionale Premio Toscana Città di Cascina. L’Accademia ha presentato undici allievi, di cui dieci seguiti da Luana Menchini e uno seguito in collaborazione con Emma Biglioli, ottenendo dieci primi premi e un primo premio assoluto su 124 partecipanti provenienti da varie parti di Italia, Lituania, Bulgaria, Ungheria.

"I nostri allievi hanno dimostrato che l’impegno ripaga, il sacrificio fortifica, l’unione fa la forza, la volontà è tutto e che ogni obiettivo raggiunto richiede dedizione e passione, determinazione e amore", hanno commentato con soddisfazione dalla scuola.

Hanno vinto per la categoria G il duo Alfredo Maria Guerreschi e Mariasofia Doria e il duo Aurora Mazzitelli e Chiara Ussi. Nella categoria H primo posto al trio Gianluca Cremonini, Giulia Longo e Marco Iachetti; al quartetto con Nicolò Passarini, Giulia Longo, Marco Iachetti e Elena Wan Yu Xu ; al duo di Angelica Petrunelli e Elena Wan Yu Xu. Per la categoria N vincitore il duo Francesco Bruzzi e Marco Iachetti. Due riconoscimenti sono andati anche all’Accademia e al maestro Luana Menchini: premio d’onore all’Accademia per la qualità dell’insegnamento e per il maggior numero di allievi premiati e premio di merito per l’eccellenza formativa e didattica a Luana Menchini, che si è detta "veramente orgogliosa di questi ragazzi che hanno dimostrato prima di tutto a loro stessi, l’importanza di mettersi in gioco e di affrontare le sfidei".

Cristina Guala