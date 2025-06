’Teatrika’ diventa... maggiorenne. Tutto pronto per il festival-concorso

Appuntamento da venerdì 27 giugno a sabato 4 luglio per la 18ª edizione del festival teatrale nazionale a concorso Teatrika, festival di teatro non professionistico, frutto della sinergia tra la Compagnia degli Evasi e l’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra. Si terrà come da tradizione nell’arena teatro da 500 posti dell’area verde del Centro Sociale di Colombiera in via Carbonara (in caso di pioggia nella sala convegni adiacente) e tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 a ingresso gratuito, senza prenotazione. Tutte le sere apericena nel giardino di Arci Wave, solo su prenotazione 347 5454359. Per info sul festival 335 8254436.

"La sfida per questa nuova edizione è sicuramente quella di arrivare ai 40 mila spettatori – sottolineano gli organizzatori –: fino alla scorsa edizione compresa Teatrika vantava la presenza di più di 37 mila spettatori, per una media di 2177 ad edizione e di quasi 320 con diverse serate da “tutto esaurito”. Dai timidi inizi della prima edizione nel 2008 quando presenziarono 710 persone, fino all’edizione record 2023: oltre 3800 spettatori".

Notevoli sono gli autori dei testi che le compagnie selezionate come finaliste in concorso hanno scelto di mettere in scena quest’anno: Henry Naylor, John Steinbeck, Alessandro Baricco, assieme agli emergenti Matteo Spiazzi e Gerri Moio, oltre a quelli scelti dalla Compagnia degli Evasi per i loro spettacoli fuori concorso, Matei Visniec, Marco Balma e Anna Maria Vaccaro. Venerdì 27 giugno sarà la “Compagnia Teatrale Gli Amici di Jacky”, da Genova, ad aprire il concorso con “L’angelo di Kobane” con la regia di Paolo Pignero, atto unico sulla vicenda dell’assedio di Kobane del 2014 su cui il pluripremiato autore inglese Henry Naylor ha condotto una lunga indagine trandone un magmatico racconto.