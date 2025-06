Torneo di calcio balilla umano per beneficenza. Tutti in campo contro la Fibrodisplasia ossificante

Tutti in campo contro la Fop, la fibrodisplasia ossificante progressiva e per aiutare un bambino affetto dalla malattia genetica rarissima che vive nel territorio spezzino. Piazza del Popolo a Vezzano Inferiore nei due giorni di sabato e domenica alle 18 sarà trasformato in un enorme campo di calcio balilla umano. Le associazioni del territorio si sono unite per un grande evento all’insegna dello sport, si tratta a tutti gli effetti di un biliardino umano, dove non c’è il contatto fisico, ma soprattutto si sono ritrovate nell’intento della solidarietà: il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sulla Fop, una malattia invalidante, che trasforma muscoli e tessuti molli in ossa e di cui ancora tanto c’è da scoprire per riconoscere i sintomi il prima possibile.

La manifestazione è promossa da un team di associazioni che ha accolto immediatamente l’appello all’aiuto: l’associazione culturale Vezzano e Oltre, Avis, Pro loco, Pubblica assistenza di Vezzano, Vezzano sotto la torre, corpo musicale Giacomo Puccini, Amici del Parco – Italia-Madagascar, con il patrocinio del Comune. "Sarà una manifestazione di divertimento, ma dobbiamo tenere a mente soprattutto il fine solidaristico di questa occasione – ha spiegato il consigliere della Pro Loco Roberto Maldini (nella foto con il sindaco Massimo Bertoni) – che permetterà di dare voce a persone che combattono e giocano con le loro malattie importanti difficilissime partite ogni giorno".

Alle 17 inizieranno le iscrizioni per le squadre. Per chi volesse approfondire e avere informazioni sulla Fop c’è un gruppo Fop Italia, composto da genitori e parenti di soggetti affetti dalla malattia, con l’intento di dare un aiuto a tutte quelle persone che come loro si trovano ad affrontare questo problema, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze. Attualmente il Gaslini è l’unico centro in Italia che porta avanti la ricerca contro questa malattia di cui la prevalenza mondiale è di un caso su due milioni.

C.G.