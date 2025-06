Giada e Lila, un amore a prima vista: "Ora vorrei anche la sua sorellina"

Ci sono emozioni e sensazioni che a parole non si possono spiegare: bisogna solo saperle accogliere e, senza opporre troppa resistenza, lasciarsi trasportare. Così ha fatto Giada Castagna, 20enne spezzina, quando in un giorno qualunque ha incrociato i grandi occhi verde smeraldo di Lila: l’affettuosissima gattina tigrata (una vera esperta dell’arte panificatoria, prerogativa dei felini) che, divenuta orfana a seguito della morte della sua proprietaria, era entrata ospite del gattile municipale della Spezia e che vi avevamo presentato sullo spazio di questa rubrica del numero del quotidiano La Nazione della Spezia del 23 dicembre scorso.

Un trasporto, quello che lo sguardo magnetico di Lila ha saputo suscitare, che Giada ha voluto fin da subito ascoltare e che Cristina e Francesco, i suoi genitori, invece, sono stati capaci di assecondare. "Era da tanto tempo che desideravo avere un gatto – racconta Giada – ma l’occasione e il momento giusto non si era mai presentato. Poi un giorno per caso ho visto l’annuncio di adozione di Lila, e da lì è stato amore a prima vista: ho sentito qualcosa nel cuore suggerirmi che lei era la gatta giusta per me. Quello che più mi ha colpito di lei – continua Giada – sono i suoi occhi intensi, di un colore verde smeraldo. Sentivo proprio che lei aveva qualcosa in più rispetto a tutti gli altri felini, pur bellissimi, che sono ospiti del gattile di via del Monte".

Giada non ha messo tempo in mezzo e ha contattato immediatamente i volontari de L’ impronta per un appuntamento e un primo incontro che si è rivelato essere la conferma al suo sentire. "Ad oggi non potrei fare più nulla senza la mia Lila. La mia giornata inizia proprio con lei che al mattino, subito dopo il suono della sveglia, salta sul letto e con la sua zampina felpata mi accarezza come a dirmi 'buongiorno, è ora di alzarsi'. Anche con i miei genitori che pure erano sulle prime piuttosto restii a far entrare in casa animali, è stato un crescendo d’affetto; in particolare con mio papà che ora è letteralmente pazzo di lei". Ma per Giada c’è un’altra promessa: "Da quando Lila è entrata nella mia vita, posso dire che tutto è cambiato per il meglio e quando finalmente saranno terminati i lavori nella mia casa, mi sono ripromessa di tornare al gattile e, se ancora disponibile, adottare anche Stitch, la sorellina di Lila".

Alma Martina Poggi