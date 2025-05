L’associazione Nati Liberi vince il concorso: "Un angelo con te"

Anche la giuria si è commossa di fronte alla foto di Lola, dolce cagnolina che "Nati Liberi" ha salvato da un canile-lager del sud Italia portandola al rifugio di via Saponiera fino a darla in adozione. Lo scatto, "Sognando la libertà", ha consentito all’associazione di vincere il primo premio nella sezione rifugi e canili del concorso fotografico "Un angelo con te", con 1.500 scatolette di cibo che presto verranno recapitate al rifugio. La cerimonia si è svolta a Milano, alla presenza di una delegazione di "Nati Liberi" composta dalla volontaria Denise Burtone, autrice dello scatto vincitore (nella foto con la cornice), la presidente dell’associazione Michela Bertolozzi e le altre due volontarie Antonella Vecoli e Anna Cuzzocrea. "La nostra piccola grande esperienza di volontari – racconta Bertolozzi – ha appassionato i presenti. Per noi la libertà è un valore assoluto e la foto di Denise coglie l’attimo in cui la cagnolina ha la disperazione negli occhi e sembra che pianga perché sogna la libertà. Abbiamo inoltre raccolto consensi e commozione con la proiezione del nostro video sulle adozioni dedicato ai ’nonnini’ dimenticati in canili sovraffollati. Una giornata indimenticabile".

d.m.