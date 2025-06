Orto botanico Riapertura entro metà luglio. Convenzione Parco - Comune per il rilancio

L’orto botanico riprende vita, tra quindici giorni, venti al massimo ci sarà il taglio del nastro e poi via alle visite tra lecci, ruta, timo, corbezzolo e molte altre specie, in un viaggio floreale dal mare al promontorio passando per il fiume. Il recupero dell’area è stato presentato ieri nella sede del Parco di Montemarcello, presenti la presidente Eleonora Landini, il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, l’assessore all’ambiente Nicolas Cervia e rappresentanti del Cea, il centro di educazione ambientale. La sinergia Comune e Parco è stata la carta vincente per poter ridonare alla popolazione e ai turisti uno spazio le cui condizioni erano di degrado e fatiscenza da decenni.

"Quando sono arrivata – ha spiegato Landini – ho sofferto molto nel vedere quest’area bella ma non utilizzabile. Ora la concretezza ha preso il posto della tristezza e possiamo con soddisfazione organizzare eventi e attività". L’operazione di recupero per quanto riguarda la struttura è consistita nella manutenzione ordinaria e nel ripristino del tetto devastato "senza contare le infiltrazioni che avevano invaso il mobilio, gli impianti – ha aggiunto Galazzo – e ci siamo occupati di tutta la pulizia dell’area esterna che è ancora in corso, rinsaldato i pilastri di legno". Costo del lavoro 60 mila euro, per la parte dedicata all’orto è intervenuta un’associazione di promozione sociale, composta da botanici "esperti del settore – ha aggiunto il sindaco –, così non abbiamo rischiato di perdere tutta la flora esistente. Rimane da dotare di arredo le stanze: abbiamo ordinato il bancone, la scrivania, la vetrina e recuperato le sedie".

Punto cruciale la comunione di intenti tra Comune e ente parco, il cui contributo sarò di 7 mila euro annui, per tre anni: "Una sinergia che ha consentito di rimettere a disposizione un bene che è un patrimonio comunale e di realizzare progetti". Il lavoro svolto ha rianimato un sito che altrimenti sarebbe stato non dimenticato ma ancora inagibile, e non solo: "Con il disboscamento – ha aggiunto l’assessore Cervia – è stato restituito anche il panorama che è eccezionale". Da fare restano la recinzione, la staccionata anche per difendere l’orto dai cinghiali. A breve il bando per la gestione, di sicuro ci saranno spazi per la ricerca scientifica per studenti di tutte le scuole e le università di Genova e Pisa.

Cristina Guala