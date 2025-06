Mamma gatta cerca casa. Mite con umani e animali

di Alma Martina Poggi

Mamma gatta cerca casa e una famiglia, o un singolo proprietario, che sappia volerle bene e accudirla come merita. La gattina, ritrovata abbandonata e chiusa in uno scatolone sotto al sole con i suoi sei cuccioli circa due settimane fa in zona Ceparana (a ridosso dell’ ingresso autostradale), e di cui vi avevamo dato notizia negli spazi di questa rubrica sul numero del quotidiano La Nazione della Spezia del 9 giugno scorso; è pronta oggi, finalmente, per il grande passo. Di razza europea comune e dell’ età presunta di circa un anno, questa neo mamma dal morbido manto tigrato a pelo corto, ha rivelato sin da subito un carattere mite e dolce sia con con gli umani sia con gli altri animali con cui è entrata sino ad ora in contatto: gatti e cagnolini. Si trova oggi ancora ospite di una volontaria dell’associazione "Anime Randagie", che ha sede in Calabria e precisamente a Bovalino, ma che ha referenti e volontari anche in altre regioni e sul nostro territorio. Mamma gatta, che non ha al momento ancora un nome, è adatta – come assicurano le volontarie che se ne occupano - sia per la compagnia di bambini che per quella di persone anziane. Si raccomanda per lei una collocazione in appartamento o, se in casa con giardino, che questo sia messo in sicurezza con una recinzione antifuga specifica per gatti. Mamma gatta non segue diete particolari e mangia sia crocchette che cibo umido. L’ adozione – precisano ancora le volontarie – avverrà soltanto a seguito di un iter di preaffido che mira a rendere graduale e naturale l’ avvicinamento del gatto al suo futuro adottante. Per chi desidera conoscere questa gattina può scrivere un messaggio a Helena, referente dell’ associazione, tramite whatsapp, al numero 33 39065489.