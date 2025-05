’Città’ a misura di felino. Nasce la “Gattovilla“

UMBERTIDE Altro che gattile: qui si tratta di una piccola città a misura di felino. Già, perché gli spazi dedicati alla colonia felina che popola le sponde del Tevere – una trentina di randagi - si moltiplicano per quantità, qualità e pure fantasia. Dopo il Condomicio, il Centro commerciale Miao e il MiaoMotel in questi giorni è nata la “GattoVilla La Fratta“ a cui si aggiungerà presso il “MiaoChalet“: tutte strutture per gatti, colorate ed accattivanti che fanno della colonia “gattesca“ un luogo simpaticissimo. Marta Serpolla è l’anima dell’iniziativa: "La Gattovilla è un altro rifugio per ospitare al riparo i randagi mettendo cibo e acqua. Si tratta di una torretta “luxury“ in legno a tre piani alta 1,60 metri con tetto spiovente, finestrelle a forma di gatto e primo piano per gli alimenti. Un progetto di riqualificazione che dona dignità a questi animali e che nel contempo ha creato un luogo piacevole d’incontro tra umani e randagi nella splendida cornice naturale del fiume. La nostra azione vuole far comprendere che i gatti randagi non sono un peso ma una risorsa. Molti sono i bambini che vengono a visitare la città dei felini con i loro genitori, a cui si aggiungono gli studenti delle scuole e anche tanti adulti. Evidentemente si è sparsa la voce che al “paese dei gatti“ si sta bene". "La colonia felina Tevere, nata nel 2022 – continua Serpolla - conta oggi una trentina di gatti tra fissi e ospiti. Ricordo a tutti che è sempre possibile donare cibo per i nostri amici a quattro zampe acquistandolo al Carrefour di via Roma e al negozio per animali “La voliera“ di piazza Marx. Un grazie di cuore a tutta la comunità locale vicina ai randagi".

Pa.Ip.