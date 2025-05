nominato dalla Regione

FOLIGNO Esclusa da Palazzo Cesaroni dagli elettori, Foligno riceve una ‘nomina’ in questo ultimo giro di assegnazioni deliberato dalla Giunta regionale. Joseph Flagiello, candidato alle regionali con il Pd e classificatosi 11esimo, è stato nominato presidente di Villa Umbra. Flagiello è stato una colonna del Pd folignate. Laureato in Economia e commercio, ha lavorato come esperto in sviluppo economico locale. Eletto consigliere comunale a Foligno nel 1999, a 23 anni viene votato come presidente della terza commissione consiliare. Nelle successive due legislature dal 2004 al 2014 viene rieletto e poi nominato assessore occupandosi di Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione Post-sisma, Politiche Giovanili, Sviluppo Economico e Commercio, Tutela ambientale, Nel corso di questi anni, riveste il ruolo di coordinatore della Commissione urbanistica dell’Anci Umbria e dal 2007 al 2014 di presidente di Felcos Umbria - Fondo di Enti Locali per Cooperazione Internazionale decentrata. Docente di economia alle scuole superiori, è stato anche impegnato nella Rete italiana per la cooperazione internazionale territoriale. Diverse le voci folignati che chiedevano un incarico per Flagiello, a cominciare da Patto x Foligno e Foligno 2030, due liste civiche ora federate che lo avevano sostenuto alle regionali