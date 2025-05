Notte nazionale dei Musei. Palazzo Ducale apre le porte

GUBBIO - Dalle 19 alle 22 di ieri, in occasione della “Notte nazionale dei Musei“, il Palazzo Ducale di Gubbio ha aperto le sue porte al pubblico con un’iniziativa ideata per celebrare anche il passaggio della 9° Tappa del Giro d’Italia, in programma oggi. Il titolo scelto per la serata è "Fai un Giro a Palazzo Ducale": un invito a scoprire il patrimonio storico e artistico all’ombra della ruota rosa.

L’evento è frutto della pluriennale collaborazione tra il Palazzo Ducale di Gubbio, afferente ai Musei Nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali dell’Umbria, e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cassata-Gattapone“ di Gubbio, con il coinvolgimento degli alunni degli indirizzi Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Industria e Artigianato per il Made in Italy e Agrario coordinati dai propri docenti.

Sono stati proprio gli studenti, infatti, a guidare i visitatori alla scoperta del cortile, delle sale del piano nobile e delle collezioni ducali, svelando storia, architettura e segreti del complesso quattrocentesco. Al termine del percorso guidato, le studentesse dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy hanno omaggiato il Giro d’Italia con un’esposizione di abiti realizzati nell’ambito del loro percorso di studi, mentre gli studenti dell’Agrario offriranno degustazioni di prodotti tipici umbri che valorizzano la filiera locale, nonché prodotti trasformati dagli stessi studenti grazie alle moderne strumentazioni dei laboratori dell’Istituto.