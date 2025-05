Scocca l’ora del Palio della Balestra. Piazza Grande, la tradizione in scena

La città è in un turbinio di emozioni ed eventi. Dopo la Festa dei Ceri del 15 maggio e la partenza di tappa del Giro d’Italia che si terrà questa mattina, il pomeriggio di oggi sarà dedicato a un altro evento folkloristico ormai tradizionale nel territorio di Gubbio: il Palio della Balestra. Una disputa che va avanti ormai da lunghissimo tempo e che mette a confronto le Società Balestrieri di Gubbio e Sansepolcro: l’ultima domenica di maggio in territorio eugubino (quest’anno invertita con la Festa dei Ceri Mezzani causa la concomitanza del Giro d’Italia), mentre la seconda domenica di settembre in terra biturgense. Diversi gli appuntamenti che hanno scandito l’attesa fino al Palio di oggi. Sabato 10 maggio è stato infatti presentato il Palio 2025, realizzato dai ragazzi del Centro accoglienza Aldo Moro (CaAM) di Gubbio e rivisitato poi da Maria Mancini. "Un Palio che è diventato simbolo di vita metafora del cuore", ha commentato il presidente della Società Balestrieri di Gubbio Marcello Cerbella, mentre Paola Minelli, responsabile del CaAM, ha sottolineato come i ragazzi, realizzando il Palio, hanno "voluto rappresentare dei cerchi concentrici attraversati da delle linee che convergevano in un punto, e a noi piace pensare che il vero bersaglio sia la cura della persona e tutte le frecce rappresentino il segno dell’amicizia, dell’inclusione, della sensibilità, della forza e di tutte queste azioni che fanno ricche le persone". Ieri, invece, è stato presentato “Il Palio della Balestra: dal 1921 ai giorni d’oggi“, il terzo libro che racconta la storia secolare di uno degli eventi importanti della nostra città. Il programma di oggi coinvolge tutta la giornata, a partire dalle 11 quando ci sarà la lettura del bando di sfida per le vie della città; alle ore 16, invece, partiranno i cortei dei Gruppi di Gubbio e Sansepolcro che si ritroveranno circa mezz’ora dopo in Piazza Grande, dove alle 17.30 si partirà con i tiri. Il capobanco dei "padroni di casa" sarà Emanuele Bartolini, giovane balestriere eugubino vincitore del Palio dello scorso maggio che avrà il vantaggio di tirare in solitaria con il bersaglio ancora vuoto, mentre per i biturgensi sarà Maurizio Alessandrini a scoccare la prima freccia verso il tasso.

Federico Minelli