La creatività nell’arte orafa. La sarzanese Luisa Antonelli all’esposizione universale

Luisa Antonelli vola ad Osaka, grazie alla sua creatività e alla sua arte: farà parte del team di artigiani in rappresentanza della Liguria. L’orafa di via Castruccio a Sarzana, già insignita del titolo di Bottega di Artigianato Artistico dalla Città di Sarzana e dalla Regione Liguria, rappresenterà con orgoglio la Liguria all’Expo 2025 in Giappone. La manifestazione si svolgerà da domani al 5 luglio, e Luisa Antonelli, assieme a Cna e Camera di Commercio Liguria porterà il suo straordinario talento al Padiglione Italia, all’interno di uno spazio dedicato alle eccellenze artistiche e artigianali del nostro territorio.

"La Liguria apre una nuova finestra sul mondo – ha dichiarato il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana – partecipando nientemeno che all’Esposizione Universale di Osaka 2025. Le nostre imprese potranno contare su spazi gratuiti per incontri, mentre durante la settimana ligure verranno presentati anche i prodotti enogastronomici regionali. Un vero e proprio viaggio tra cultura, arte e sapori". Sarzana online, gruppo di oltre diecimila persone in rete, che ha condiviso con soddisfazione la notizia sarà al fianco dell’orafa in questo straordinario viaggio, raccontando anche con immagini ogni tappa della sua avventura giapponese.

La sarzanese Luisa Antonelli, 46 anni, ha iniziato giovanissima questo lavoro e svolge anche la funzione di consulente tecnico di ufficio per il tribunale. Da 24 anni realizza a mano pezzi unici esclusivi di alta gioielleria con pietre preziose in oro nel suo laboratorio nel centro storico a Sarzana. Formata a Firenze con maestri giapponesi e italiani di alto livello, padroneggia tecniche rare e antiche come sbalzo e cesello, incisione, traforo, cera e microfusione, rifinitura di alta gioielleria. Durante eventi e dimostrazioni, condivide il valore della tradizione orafa, unendo cultura italiana e sensibilità giapponese. “Artigiani in Liguria” è il marchio di qualità della Regione Liguria che viene assegnato agli artigiani che rispettano precisi requisiti di qualità e tradizione nelle loro lavorazioni.

C.G.