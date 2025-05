Aggredisce l’ex con le forbici. Denunciata 38enne dalla Polizia. Aveva pure un coltello da cucina

Nuovo episodio di violenza tra compagni ormai separati, ma questa volta a ruoli invertiti rispetto a quanto avviene solitamente. A impugnare prima le forbici e poi un coltello, secondo quanto ricostruito dalla polizia, questa volta è stata la donna. Che, nel caso specifico, è finita per essere denunciata dalla polizia per i reati di minacce aggravate e possesso di oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato a Ferro di Cavallo, dove una pattuglia della squadra volante è intervenuta in seguito a una richiesta di aiuto al 112. Chiamata nella quale si riferiva di una lite che stava rapidamente degenerando. Quando gli agenti hanno raggiunto il bar indicato da chi richiedeva aiuto, hanno potuto raccogliere il racconto di un uomo che ha riferito di essere stato aggredito dalla ex compagna, 38 anni come appurato al momento dell’identificazione, la quale, dopo averlo minacciato, lo aveva colpito con delle forbici.

Anche di fronte agli agenti, riferisce la questura, la donna non aveva desistito dai comportamenti violenti e aggressivi. Anzi, sempre secondo quanto riferito, si è impossessata improvvisamente di un coltello da cucina, è uscita dal locale per tentare di forare gli pneumatici dell’autovettura del compagno, ma senza riuscirci. A quel punto, dopo averla bloccata, gli agenti hanno accompagnato la donna in Questura dove, al termine delle attività di rito, l’hanno denunciata, come detto, per minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Ancora un episodio di violenza maturato all’interno di una relazione, anche se finita. Violenza che, spesso e volentieri, si maschera dietro la scusa di un sentimento a cui non si riesce a fare fronte, a un "grande" amore che si traduce esclusivamente in ossessione. Ossessione che poi sfocia in violenza, in tante modalità, da quella psicologica all’epilogo più drammatico dell’omicidio.

Un fenomeno che, come sembra dimostrare questo episodio, può valere anche a parti invertite. Anche in Umbria, come riferito anche dal procuratore generale Sergio Sottani, in più occasione, il fenomeno cresce nei numeri, desta preoccupazione ma non viene ritenuto un vero e proprio allarme perché l’aumento effettivo dei casi si ritiene possa derivare in buona parte da una maggiore propensione alla denuncia da parte delle vittime, anche nella consapevolezza che ci sono più strumenti a tutela di subisce violenze.