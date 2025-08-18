Ancora uno scontro auto-moto a Marciano della Chiana, tre feriti gravi

Marciano della Chiana (Arezzo), 18 agosto 2025 – Tre feriti gravi in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 a Marciano della Chiana sulla strada provinciale della Misericordia.

Poco dopo le 13 un’auto e una moto si sono scontrate: grave il bilancio, con un 45enne e un minorenne portati all’ospedale delle Scotte di Siena in codice rosso, trasportati a bordo dell’elisoccorso regionale Pegaso 2, e un 75enne portato sempre in codice rosso a Siena.

Sul posto anche l’ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana e le forze dell'ordine.

Un terribile incidente che fa seguito a quello avvenuto solo due giorni da, sabato, nel quale è rimasto gravemente ferito un diciottenne, ricoverato all’ospedale di Careggi a Firenze. Il ragazzo era rimasto coinvolto insieme a un coetaneo nel drammatico incidente stradale lungo la provinciale 327. L’altro ferito, un ragazzo minorenne, sta meglio. L’incidente in quel caso è avvenuto nel tardo pomeriggio, sempre uno scontro fra auto e moto.