Nubifragio su Arezzo, il sindaco: “Non c’era nessuna allerta meteo”

Arezzo, 18 agosto 2025 – "Nessuna allerta meteo era stata diramata da Regione Toscana. Proprio per questo, il ringraziamento a chi è intervenuto è ancora più sentito: nessuno era stato messo nelle condizioni di prepararsi, ma è stato necessario agire in tempo reale in circostanze molto difficili". Lo dichiara su Facebook il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, riferendosi al nubifragio che nel pomeriggio di domenica 17 agosto, si è abbattuto sulla città.

Le forti piogge hanno causato problemi anche all'ospedale San Donato. "Il corridoio di collegamento tra il quinto e il sesto settore, al terzo piano – spiega Ghinelli – è stato interessato da infiltrazioni d'acqua; alcune infiltrazioni hanno raggiunto anche le stanze dei degenti; altre si sono verificate nei corridoi di collegamento tra i settori, senza però causare particolari disagi. Il personale del dipartimento tecnico della Asl Toscana sud est, insieme al personale sanitario, è intervenuto immediatamente".

Sono stati circa 70 gli interventi eseguiti nella notte dai Vigili del Fuoco a causa del nubifragio che ieri si è abbattuto sull'aretino. Tra questi danni per l'acqua, come locali allagati, oppure dovuti al vento che ha divelto alcune piante. Il comune più colpito, spiegano i pompieri, è quello di Arezzo, soprattutto nelle zone di via Romana, Tortaia e Pescaiola. Proprio ad Arezzo è stata istituita la sala di crisi "che ha gestito le centinaia di chiamate arrivate alla sala operativa". Per gestire l'emergenza sono stati raddoppiati i turni e sono arrivati rinforzi dal comando di Firenze e Siena, per un totale di 8 squadre e 40 unità. Sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile che, muniti di motopompe, hanno svuotato i locali invasi dall'acqua. "Attualmente l'emergenza è rientrata, sono rimasta una decina di richieste da gestire".