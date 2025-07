Morto Alessandro Alti, cameraman e regista fiorentino

Firenze, 21 luglio 2025 – Questa mattina è stato celebrato il funerale di Alessandro Alti, storico operatore di ripresa e regista televisivo fiorentino. Aveva 65 anni. La sua carriera era cominciata negli anni ’80 nel momento clou delle storiche tv private. Commosso il ricordo dei colleghi di Tvr Teleitalia, dove ha lavorato per molti anni. Poi è stato operatore per grandi network nazionali come Rai, Mediaset e Sky. “Ha mosso i primi passi dietro la macchina da presa con noi – lo ricorda la collega giornalista Claudia Guasti - dove ha sperimentato soluzioni tecniche avveniristiche per l’epoca. La sua abilità e la capacità di anticipare le tendenze lo portarono presto a collaborare con Rai, Mediaset e, in anni più recenti, con Sky, rivoluzionando il concetto di regia dal vivo in ogni contesto: dai grandi eventi sportivi ai talk show di punta”. Da un anno prestava servizio come volontario alla Fratellanza Popolare Croce D’Oro di Grassina. “Era entrato da noi grazie a un amico comune – lo ricorda commosso il presidente Michele Cotugno – e si è da subito adoperato con passione e impegno in numerosi servizi sociali”. La foto del suo profilo Facebook lo ritrae davanti all’ambulanza e alla sede dell’associazione di Grassina. “La volle scattare alla vigilia del 50° compleanno della nostra realtà, che abbiamo celebrato a maggio” sottolinea Cotugno che con tutti i volontari si unisce al cordoglio per la sua scomparsa e abbraccia la sorella Elisabetta Alti, medico che ha prestato servizio per tanti anni proprio alla Fratellanza Popolare Croce D’Oro di Grassina. A lei sono arrivate anche le condoglianze da parte dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Firenze, di cui la dottoressa Alti è vicepresidente. “Ci stringiamo a lei con affetto per la scomparsa del fratello Alessandro, cameraman di grande esperienza, conosciuto e stimato per la sua professionalità, la sua discrezione e la sua gentilezza”. Il consiglio dell'Ordine e il presidente Dattolo lo ricordano come “un uomo capace di raccontare la realtà con sensibilità e rispetto, qualità rare che hanno lasciato un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui”. Alla famiglia alla dottoressa Alti le più sentite condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.