Next Generation Fest 2025, il messaggio ai giovani: “Non fatevi condizionare dagli stereotipi”. La diretta

10:55

Valentina Barbieri: “Non abbiate mai paura del fallimento”



Sul palco del Next arriva l’attrice e content creator Valentina Barbieri, famosa per le sue esilaranti imitazioni. Valetnina ha raggiunto il successo nel web durante il lockdown, per poi collezionare partecipazioni di primo piano in programmi comici e satirici, fino al debutto sul grande schermo.

“La cosa che mi ha aiutato veramente - ha detto l’imitatrice - è non avere paura di fallire. Ho iniziato ingegneria per accontentare i miei genitori e per la mia predisposizione alla matematica, ma dopo il primo anno la passione è calata. È stato il primo fallimento, che però non mi ha scoraggiata. Ho deciso di reinventarmi e ho iniziato tanti piccoli lavori per iscrivermi a un corso di recitazione. Ho puntato sulle imitazioni e sulla comicità, condividendo piccoli sketch comici sul profilo Instagram. All’inizio non avevo molti follower, ma non mi sono fermata e ho continuato a cercare la mia identità. Ricordatevi: l’importante è partire con un’idea propria, anche piccola e non scoraggiarsi”.