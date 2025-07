Incidente oggi in Fipili a Ginestra Fiorentina: code in direzione Firenze

Ginestra Fiorentina, 22 luglio 2025 – Paura in Fipili per l’ennesimo incidente. Accade nella mattina di martedì 22 luglio dopo Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze. Tra i mezzi coinvolti ci sarebbe anche un camper. Il servizio regionale di info sul traffico “Muoversi in Toscana” segnala una coda di due chilometri in aumento fino a 3 km e oltre.

I mezzi sono rimasti in mezzo alla sede stradale e la corsia in direzione del capoluogo toscano è bloccata. Per chi è diretto verso Firenze, consigliata l’uscita a Montelupo Fiorentino percorrendo poi la viabilità ordinaria. Mezzi di soccorso e forze dell’ordine sono sul luogo dell’incidente. (In aggiornamento)