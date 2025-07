L’incidente di Calenzano, la vittima è un agente di polizia. Drammatici soccorsi

Calenzano (Firenze), 20 luglio 2025 – Una domenica tragica per Calenzano. C’è stato un incidente mortale sulla Barberinese. Lo scontro si è verificato tra una macchina e una moto. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine. A perdere la vita il motociclista, Matteo Petti, 59 anni. Mentre una donna è rimasta ferita.

E’ accaduto sulla Barberinese poco prima delle 17, in località Pontenuovo, nei pressi di un ristorante. L’uomo era un poliziotto, mentre la donna ferita è la compagna che viaggiava con lui sul sedile del passeggero. Anch’essa è un’agente.

La moto e l’auto sembra procedessero in due direzioni opposte. Uno scontro molto violento. L’uomo alla guida della due ruote è caduto. Sono stati gli automobilisti di passaggio a fornire i primissimi soccorsi e a chiamare il 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime al personale sanitario intervenuto.

Le manovre rianimatorie sono state inutili. La notizia dell’incidente si è rapidamente diffusa attraverso i social, con un messaggio inviato su Facebook anche dall’amministrazione comunale. Che ha chiuso la Barberinese dalla rotonda nord alla circonvallazione della Carraia. Con le inevitabili ripercussioni per il traffico. L’incidente è avvenuto su un’ampia curva. La Panda la percorreva verso destra, mentre la moto nel senso opposto. L’uomo alla guida della Panda con cui la moto si è scontrata era ferito in maniera non grave ed era sotto choc.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Molti i mezzi di emergenza sulla Barberinese. Si cerca di capire adesso la dinamica e che cosa abbia provocato lo scontro.

Giorni tragici sulle strade della provincia di Firenze. Martedì 15 luglio il gravissimo incidente in A1, con un camion che ha travolto un’auto: cinque i morti, tutti nell’utilitaria che sembra si fosse fermata a causa di un problema meccanico.