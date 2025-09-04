Vendeva grembiuli con il ritratto di Mussolini: Firenze, multa da 400 euro e sequestro

Firenze, 4 settembre 2025 – Incredibile ma vero. Un ambulante del centro storico teneva esposti dei grembiuli raffiguranti Benito Mussolini, nonostante il divieto previsto dal regolamento Unesco. Quando gli agenti li hanno visti non hanno creduto ai loro occhi. Ed hanno subito multato il venditore con una sanzione da 400 euro, oltre a sequestrare la merce.

L’episodio risale a pochi giorni fa. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione riguardo alla presenza di gadget inneggianti al fascismo su un banco posizionato in area pubblica, lungo una strada del centro. Al momento del controllo, i vigili hanno accertato che i grembiuli fossero esposti in maniera ben visibile e che riportassero l’immagine di Mussolini con tanto di nome scritto sopra, due fasci littori ai lati e lo sfondo tricolore.

Non solo: i prodotti erano anche “prezzati”, con un’etichetta adesiva che indicava il costo. Insomma, erano pronti per la vendita ai passanti e ai turisti. Si tratta di un fatto grave, di una palese violazione del regolamento Unesco che vieta espressamente “l’esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l’ideologia fascista e/o nazista”.