L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
CronacaVendeva grembiuli con il ritratto di Mussolini: Firenze, multa da 400 euro e sequestro
4 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Vendeva grembiuli con il ritratto di Mussolini: Firenze, multa da 400 euro e sequestro

Vendeva grembiuli con il ritratto di Mussolini: Firenze, multa da 400 euro e sequestro

Firenze, gli agenti della municipale sono intervenuti dopo una segnalazione. I ‘gadget’ erano in bella mostra in un banchino del centro storico

Polizia municipale Firenze (Foto d’archivio). Sanzione da 400 euro per l'ambulante che aveva messo in vendita grembiuli con il ritratto di Mussolini

Polizia municipale Firenze (Foto d’archivio). Sanzione da 400 euro per l'ambulante che aveva messo in vendita grembiuli con il ritratto di Mussolini

Per approfondire:

Firenze, 4 settembre 2025 – Incredibile ma vero. Un ambulante del centro storico teneva esposti dei grembiuli raffiguranti Benito Mussolini, nonostante il divieto previsto dal regolamento Unesco. Quando gli agenti li hanno visti non hanno creduto ai loro occhi. Ed hanno subito multato il venditore con una sanzione da 400 euro, oltre a sequestrare la merce. 

L’episodio risale a pochi giorni fa. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione riguardo alla presenza di gadget inneggianti al fascismo su un banco posizionato in area pubblica, lungo una strada del centro. Al momento del controllo, i vigili hanno accertato che i grembiuli fossero esposti in maniera ben visibile e che riportassero l’immagine di Mussolini con tanto di nome scritto sopra, due fasci littori ai lati e lo sfondo tricolore.

Non solo: i prodotti erano anche “prezzati”, con un’etichetta adesiva che indicava il costo. Insomma, erano pronti per la vendita ai passanti e ai turisti. Si tratta di un fatto grave, di una palese violazione del regolamento Unesco che vieta espressamente “l’esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l’ideologia fascista e/o nazista”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata