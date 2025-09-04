Incendio in un garage a San Casciano, auto e moto distrutte: evacuato lo stabile

Mercatale Val di Pesa, 4 settembre 2025 – Incendio, nella mattinata di oggi 4 settembre, all'interno di un garage in via Caponnetto. A bruciare all'interno del locale un’auto e una moto. Ad accorgersi del fumo un inquilino dello stabile che è andato a bussare alla porta del proprietario che si è precipitato all'interno del garage, ma a causa del denso fumo nero è dovuto arretrare. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e una squadra con autobotte da Firenze Ovest.

Tutte le persone sono state fatte uscire dagli appartamenti. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Mercatale che in un primo momento ha somministrato un po’ di ossigeno al proprietario dell'auto andata a fuoco. L'uomo si è subito ripreso, aveva inalato il denso fumo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando all'incontro. I residenti si sono prodigati a offrire dell’acqua ai vigili del fuoco.

Antonio Taddei