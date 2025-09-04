Firenze aderisce a Fondazione Museo e Centro Resistenza

Firenze, 4 settembre 2025 - Il Comune di Firenze aderisce alla Fondazione Museo e Centro di documentazione della deportazione e resistenza, con la concessione a titolo gratuito alla Fondazione dei locali del Memoriale delle deportazioni di viale Giannotti. La giunta comunale, si legge in una nota, ha approvato la proposta di delibera che dovrà passare dal vaglio del Consiglio. "La memoria è patrimonio di tutti, promuoverla, tramandarla, raccontarla è sempre più un impegno collettivo che coinvolge ognuno di noi - dicono gli assessori alla cultura della memoria e della legalità e all'educazione Benedetta Albanese e l'assessore alla cultura e alle partecipate Giovanni Bettarini - aderiamo alla Fondazione Museo e Centro di documentazione della deportazione e resistenza per dare seguito ad un impegno importante che abbiamo assunto sul nostro territorio e per i nostri cittadini: unire le forze e fare sempre più squadra con le associazioni e gli enti coinvolti per una cultura che curi sempre di più memoria, resistenza e antifascismo, alla base della nostra Costituzione. E valorizzare un luogo che sia sempre più aperto e fruibile da tutti, a partire dalle scuole".