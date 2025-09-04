San Giusto, alla Festa dell’Unità fra gli ospiti anche don Momigli

Alla Casa del popolo di San Giusto, Festa dell’Unità in corso fino a domenica prossima. Tra le presentazioni dei libri ‘Lento’ di Enzo della Rossa (stasera alle 18,30), Vangelo e Città di Don Giovanni Momigli (domani sera alle 18,30) tutte nello spazio libri. Stasera alle 18 sul palco centrale ci sarà il dibattito dal titolo ‘Impianti sportivi e comunità: costruire insieme il futuro dello sport sui territori’, ci sarà Andrea Vannucci, consigliere regionale del Pd, e interverrà l’assessore allo Sport del comune, Salvatore Saltarello. Domani sera alle 18 toccherà alla sindaca salire sul palco centrale per fare il punto dopo un anno (e qualche mese) dal suo insediamento. Seguirà alle 19,30 la cena con il presidente del quartiere 4 di Firenze, Mirko Dormentoni insieme alla cooperativa Cepiss. A chiudere alle 21,30 sul palco centrale, il concerto di Latitudine Zen. Fino a domenica, bar sempre aperto, ristorante pizzeria dalle 19,30. Per prenotazioni 055 255737.

In pizzeria, c’è la pizza ‘free palestine’ nel menu: per ogni ordine, il Pd di Scandicci donerà metà del prezzo (5 dei 10 euro) all’associazione Arci in sostegno della Global Sumud Flottilla. "Questa festa – ha detto il segretario del Pd di Scandicci, Niccolò Calonaci – vuole essere l’occasione per rilanciare il quartiere di San Giusto con la sua casa del popolo. Ci saranno eventi per riflettere, altri per informarsi sull’attività della nostra amministrazione, ma non mancheranno gli appuntamenti anche per divertirsi. Sul menù del ristorante, teniamo molto a sottolineare la scelta fatta di tenere i prezzi popolari come da tradizione delle vecchie feste dell’Unità".