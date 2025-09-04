Sancascianese, via agli abbonamenti. Il sogno gialloverde sbarca sui social

I bambini che giocano al Piazzone con la maglia gialloverde tra quelle delle grandi squadre, simulando il gol vittoria che è valso un trofeo. L’urlo di gioia del fresco trionfo in Coppa Toscana e i tifosi che raggiungono lo stadio per la prima avventura del campionato di Promozione, quello che attende quest’anno la Sancascianese. E’ sui social da ieri il video della campagna abbonamenti per la stagione che sta per cominciare. "I sogni fanno tanto rumore", il titolo della campagna a cui hanno partecipato, ovviamente, grandi e piccini del paese.

Un’attesa spasmodica, per il ritorno nel “calcio con la terna“: la Sancascianese manca infatti da questo campionato da oltre vent’anni. Il ritorno è stato però sontuoso, con la vittoria in Coppa Toscana grazie a un gol al 120esimo, e il cammino nei play-off. Emozioni, quelle della finalissima delle Due Strade, riprese anche nel filmato che da ieri è sul telefonino di ogni tifoso gialloverde.

La campagna abbonamenti ufficialmente aperta, è un mezzo di finanziamento a cui ricorrono tanti sodalistici dilettantistici, non tanto per scimmiottare le big dei campionati professionistici, ma per poter incassare tramite un contributo che consente l’ingresso allo stadio alcune risorse economiche irrinunciabili per affrontare una stagione in cui la prima squadra dovrà macinare chilometri.

Nel girone B dove è stata inserita la Sancascianese, a parte il derby con il Cerbaia (che è stato però privato del suo campo casalingo, essendo stato ritenuto non idoneo alla categoria: emigrerà a Tavarnuzze) e i ’cugini’ della Ginestra, molte sono le squadre della costa toscana, dalla Maremma all’entroterra livornese.