Scuola Toti, secondo atto. Il cantiere sta per riaprire. È fermo ormai da mesi

SCANDICCI

Un nuovo cantiere sta per ripartire dopo un fermo di mesi che ha provocato i soliti, immancabili ritardi. La giunta comunale ha dato il via libera alla risoluzione consensuale del contratto con la ditta che aveva l’appalto per la realizzazione della nuova scuola Toti di San Vincenzo a Torri.

A questo punto sarà possibile procedere con una nuova gara per far ripartire la costruzione della nuova scuola nel più breve tempo possibile. Un nuovo fallimento certificato nel panorama delle opere pubbliche cittadine avviate dalla precedente amministrazione.

Oltre alla Toti, non si può ignorare la ‘lungodegente’ scuola Pettini di via della Pieve, finanziata nel 2016 e ancora da finire; ritardi assurdi si sono avuti anche per i cantieri della riqualificazione cittadina, come a San Giusto o per la semipedonalizzazione di via Aleardi, dove addirittura la ditta è stata richiamata a strada inaugurata per sanare dei difetti nella realizzazione della pavimentazione stradale.

L’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Saltarello ostenta ottimismo: "La risoluzione consensuale con la ditta – ha detto – è un passaggio importante che ci consente di sbloccare una situazione di stallo e di rimettere in moto il cantiere per la realizzazione della nuova scuola Toti".

E ancora: "La risoluzione consensuale del contratto – aggiunge Saltarello –, che avviene nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza previste, ci permette di procedere al collaudo delle opere già eseguite e di avviare quanto prima una nuova gara per l’affidamento dei lavori rimanenti. L’obiettivo è ridare slancio all’intervento e garantire alla comunità di San Vincenzo a Torri una scuola moderna, funzionale e sicura nel più breve tempo possibile".

Al momento nel plesso in costruzione sono stati effettuati interventi per circa mezzo milione di euro. Allo stato attuale sono state concluse le opere strutturali principali ed è in corso il collaudo statico delle stesse.

In base allo schema approvato, si potrà procedere alla risoluzione a condizione che le opere eseguite siano tutte collaudate favorevolmente e che l’impresa consegni il cantiere recintato in modo idoneo, in condizioni di sicurezza e libero da rifiuti e materiali non necessari al proseguimento dei lavori.

La speranza è che con questo intervento si possano davvero accelerare i lavori. Ci vorranno circa sei mesi per la nuova gara, ma l’obiettivo di inaugurare per il prossimo anno scolastico, resta valido.

Sulla scuola Pettini invece, nei giorni scorsi l’amministrazione ha recentemente firmato un accordo per chiudere con la ditta appaltatrice, che lavorerà al completamento del parcheggio e degli infissi.

Gli interventi di impiantistica sono già stati affidati a un’altra ditta. L’intesa ha scongiurato la revoca da parte del Comune della risoluzione del contratto col consorzio disposta a seguito dei ritardi nei lavori.

Fabrizio Morviducci