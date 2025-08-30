Scuola Ciampi, ci siamo quasi. Corsa per riaprire a settembre

Ultimi lavori di finitura alla Scuola Ciampi di San Mauro, con la speranza di poter riaprire per il 15 settembre. Si è svolto nei giorni scorsi un nuovo sopralluogo all’interno dell’immobile, alla presenza dell’assessore Andrea Di Natale, dell’architetto Francesco Vennari e all’ingegner Riccardo Tesse, direttore dei lavori. "Il programma di questi ultimi mesi è stato rispettato - ha commentato Di Natale -. Al momento risulta da ultimare il riallaccio dell’impianto elettrico, devono essere effettuate alcune finiture come la posa del battiscopa e va smontato il ponteggio liberando l’area di cantiere all’ingresso della scuola. Si tratta di operazioni che saranno compiute nei prossimi giorni".

L’intervento di riqualificazione ha previsto la rimozione della copertura e delle strutture lignee con la sostituzione delle capriate esistenti, la realizzazione di un cordolo di irrigidimento posato sulle teste dei muri perimetrali, secondo criteri di maggior sicurezza sismica, il rifacimento del sottotetto in legno e acciaio e del controsoffitto utilizzando materiale ignifugo e fonoassorbente. Effettuati anche il consolidamento del solaio, del piano primo alle pareti perimetrali e il rifacimento del controsoffitto, con materiale ignifugo e fonoassorbente. I lavori alla scuola Ciampi valgono 1 milione e 500mila euro. Sono stati finanziati grazie ai fondi del Pnrr, ipotizzando una durata complessiva di circa 8 mesi. Per lasciare spazio al cantiere, dal settembre 2023, gli alunni dell’istituto sono stati trasferiti all’elementare Leonardo da Vinci.

Ma, subito dopo la gara, l’azienda vincitrice ha avanzato una serie di osservazioni e richieste. Così, i cantieri sono rimasti fermi, fra le proteste delle famiglie. La speranza è che i ragazzi possano ora finalmente tornare nelle aule: la conferma ufficiale verrà data mercoledì prossimo, dopo un ulteriore sopralluogo.

