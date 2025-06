Petrocchi, Einaudi e gli altri. Il cronoprogramma dei lavori. A settembre (quasi) tutti in classe

PISTOIA Potrebbe essere un settembre per certi versi storico quello che vivranno centinaia di studenti della nostra provincia al momento del ritorno in classe per l’inizio dell’anno scolastico 2025/26. La Provincia, infatti, ha messo a dettaglio il cronoprogramma di strutture che dovranno riaprire i battenti col suono della prima campanella. In primis, proprio in questi giorni sono iniziati i lavori al Palazzo B della scuola agraria Barone de’ Franceschi di via Dalmazia per la sostituzione della copertura dell’edificio, visto che ci pioveva dentro: tempo stimato due mesi al massimo con l’idea che per fine agosto in ogni modo sia tutto finito e da settembre si possa tornare in classe e all’asciutto. Stessa cosa per l’istituto Luigi Einaudi dove a settembre, come ribadito dalla Provincia, tutto sarà pronto. È in linea col cronoprogramma anche la manutenzione straordinaria del liceo scientifico: qui i lavori si protrarranno fino alla fine dell’anno con gli studenti che potranno contare sulle nuove aule e spazi al rientro dalle vacanze di Natale. Inoltre, più ad ampio raggio, in queste settimane ha preso il via anche il cantiere, non Pnrr, sul liceo artistico Petrocchi e in questo frangente il tempo di realizzazione delle opere dovrebbe essere al massimo di diciotto mesi, quindi a fine 2026. C’è, poi, il capitolo degli impianti sportivi a servizio delle scuole stesse. "Oramai manca davvero poco per la piscina e palestra Fedi – afferma il Presidente della Provincia, Luca Marmo – incrociamo le dita ma possiamo dire che in autunno finalmente aprirà (non comunque con l’inizio dell’attività e riapertura delle scuole a metà settembre, ndr)". Ovviamente non è che appena finito il cantiere, diventerà fruibile. "Dal momento della consegna per utilizzare la piscina passeranno circa due mesi – aggiunge il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Gabriele Giacomelli – e bisognerà mettere in piedi anche la gestione della struttura perché non si può pensare che possa funzionare tutto da sé". In divenire resta la sorte dell’Auditorium. "Sapete la mia riflessione – conclude Marmo – sulla struttura, dopo il progetto di fattibilità finanziato dalla Fondazione Caript, abbiamo già pronto anche il definitivo e l’esecutivo con le soluzioni per convegnistica, sportiva e pubblico spettacolo: il dialogo con le varie istituzioni è aperto, sapendo che l’Auditorium insiste nel cuore del più grande polo scolastico provinciale". Saverio Melegari