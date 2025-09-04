Mezzo pesante che porta sostanza tossica si ribalta in A1

Barberino di Mugello (Firenze), 4 settembre 2025 – Intervento di vigili del fuoco e polizia stradale nel comune di Barberino di Mugello sul tratto autostradale A1, sulla rampa di uscita di Barberino di Mugello provenendo dal Nord in direzione di Firenze: un mezzo pesante ha urtato la protezione del guardrail della rampa di decelerazione, si è ribaltato su un fianco.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza dello scenario, in quanto il materiale trasportato nella cisterna risulta essere l’Ethylhexyl, un monomero acrilico derivato dal petrolio.

Autostrade per l’Italia e polizia stradale hanno richiesto l’intervento di una ditta specializzata nel settore chimico per consentire le operazioni di travaso della sostanza tossica. Sul posto hanno operato 5 uomini della Icap-Sira, azienda con sede a Barberino di Mugello, giunti sul posto con l’attrezzatura e una cisterna adatta a contenere i 27mila litri della sostanza da travasare. Le operazioni sono durate circa 4 ore, dalle 15 alle 19, senza complicazioni. “Nessun impatto sull’ambiente né fuoriuscite di vapori”, assicurano gli esperti intervenuti. Una volta terminata l’operazione il mezzo pesante è stato agganciato e riposizionato su strada con una gru. Il conducente è uscito in autonomia non ci sono stati altri veicoli coinvolti.