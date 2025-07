Camion carico di frutta si ribalta sulla Statale. Ferito il conducente

Grosseto, 12 luglio 2025 – Incidente sulla strada statale tra Collecchio e Fonteblanda, in direzione Roma. Nella mattinata di oggi, 12 luglio, un camion che trasportava frutta si è ribaltato, finendo la sua corsa in una piazzola di sosta. Il conducente è rimasto ferito ed è stato preso in carico dai sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Grosseto e la Polizia Stradale.

Un luglio iniziato da pochi giorni, ma che già si è distinto per diversi incidenti che hanno visto coinvolti mezzi pesanti e bus. Solo ieri un autobus è andato a fuoco sull’autostrada A1 tra Scandicci e Impruneta creando non pochi disagi alla viabilità. Sempre sull’autostrada del Sole, l’8 luglio, il conducente di un camion è rimasto ferito dopo il tamponamento con un altro mezzo pesante. Mentre il giorno prima, sempre a causa di un incendio, il rimorchio di un tir è stato distrutto e la viabilità in A1 bloccata per circa un’ora.