Autobus in fiamme sull’A1, traffico bloccato e code. Vigili del fuoco in azione

Firenze, 11 luglio 2025 – Problemi in A1 per un mezzo in fiamme tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Ad andare a fuoco è stato un autobus: il traffico è bloccato e nella zona, stando a quanto riportato dal sito ufficiale di autostrade per l’Italia, si è formato un chilometro di coda.

Il mezzo andato a fuoco lungo l'A1 nel tratto fiorentino

Da quanto appreso non sono segnalate persone ferite. A bordo del pullman c'era solo l'autista. Sul sito di Aspi si spiega che ci sono rallentamenti anche in direzione nord. Su entrambe le carreggiate segnalato fumo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con una squadra e due autobotti.