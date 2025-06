Firenze, incidente tra suv e tramvia. Paura per i bimbi a bordo del mezzo

Firenze, 21 giugno 2025 – Brutto incidente tra tramvia a auto in piazza Batoni, a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto alle 13,20. Un suv bianco con a bordo una famiglia, attraversando i binari all’incrocio semaforico, ha urtato contro la T1 diretta a Scandicci. Sul luogo si trovava a transitare il consigliere comunale di FdI Alessandro Draghi: «I due bambini a bordo dell’auto forse si sono fatti male: sono stati presi in carico dal 118 – spiega in diretta il consigliere – Il padre sta benino anche se è lievemente ferito, e anche la conducente di Gest sembrerebbe incolume». Sul luogo sono intervenute due ambulanze e la polizia municipale. Il servizio è temporaneamente sospeso in ambo le direzioni perché il suv è intraversato sui binari.

«In altre città, come Milano, Torino e Zurigo, la tramvia utilizza dei radar che porta alla frenata automatica del convoglio in caso di pericolo – commenta Draghi – mentre per ora Gest non ha voluto applicarlo. Si tratta di sistema di assistenza alla guida migliorare la sicurezza, in quanto capaci di rivelare la presenza di pedoni e ciclisti al fine di prevenire eventuali collisioni grazie all’intelligenza artificiale: se il conducente non reagisce entro due secondi dagli avvisi, il sistema attiva una frenata automatica che arresta gradualmente il tram. Proprio in questi giorni ho scritto una mozione per proporre la sperimentazione anche sulle nostre linee tramviarie».

Carlo Casini