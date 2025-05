Incidente a Ginestra Fiorentina: 7 feriti, grave una bambina di 6 anni

Firenze, 21 maggio 2015 - Ha perso il controllo dell’auto e si è scontrato frontalmente con due vetture che viaggiavano in direzione contraria. Grave incidente stradale, intorno alle 18.30 di oggi, sulla variante di Ginestra Fiorentina, a Lastra a Signa, in direzione di Empoli, con enormi ripercussioni sulla viabilità della zona e della vicina Firenze-Pisa-Livorno.

Forse a causa di un malore, il conducente della vettura è finito per sbandare lateralmente e per invadere la carreggiata opposta, andando a sbattere contro due auto che viaggiavano in direzione contraria. Sette le persone coinvolte dell’incidente: la più grave sarebbe una bambina di sei anni che viaggiava insieme all’uomo presumibilmente colto da malore. Sul posto è intervenuto l’elicottero Pegaso del 118, insieme ad alcune ambulanze. La bambina è stata accompagnata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso.

Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, la polizia municipale di Lastra a Signa.

Lisa Ciardi